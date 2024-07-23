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منسق عام كولكو كندا و اوتاوا يشاركان في افتتاح المهرجان اللبناني السنوي ال34

23
JULY
2024
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بدعوة من رعية كاتدرائية مار الياس للروم الأرثوذكس في اوتاوا، لبى منسق عام كولكو كندا في التيار الوطني الحر المهندس جهاد داود وعقيلته ومنسق كولكو اوتاوا السيد طوني عون وعقيلته وعدد من الرفاق في هيئة اوتاوا إفتتاح المهرجان اللبناني السنوي ال34 الذي حضره حوالي ال40 الف شخص سنويا.
وقد حضر المهرجان لفيف من الكهنة، رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو وعدد من النواب الكنديين، رئيس بلدية اوتاوا السيد مارك سكليف واعضاء من مجلس البلدية سعادة القنصل العام اللبناني في كندا السيد علي ديراني ممثلا السفارة اللبنانية، سفراء عرب واجانب، فرقة الأرز الفنية التي كان لها دور كبير كما كل سنة في رقصاتها ودبكاتها الفولكلورية المميزة، جمعيات، فنانين، مطربين، احزاب وعدد كبير من ابناء الجاليات اللبنانية والعربية والكندية. وقد تميز المهرجان حضور الفنان والإعلامي طوني بارود الذي أتى خصيصا من لبنان لإحياء وحضور المهرجان لمدة خمسة أيام.

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