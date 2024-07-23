المرابطون: اتفاق بكين يكرّس استراتيجية عليا لإدارة المعركة من أجل فلسطين

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أكدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على أهمية اللقاء التاريخي في جمهورية الصين الشعبية، معتبرة أن اتفاق بكين يكرّس من خلال نصوصه، استراتيجية عليا، لإدارة المعركة الوطنية، من أجل فلسطين كل فلسطين، والقدس عاصمتها.

إذ يكرّس هذا الاتفاق الهام، في المضمون والزمان والمكان، وفي ظل ما يتعرّض له أهلنا الفلسطينيين من جرائم إبادة جماعية، وتدمير لمقوّمات الحياة في غزة، على أيدي المجرمين الاسرائيليين، بدعم أميركي كامل، بالسلاح والمال والسياسة، عنصراً مركزياً من عناصر الردع، لاستمرار غرق الإنسانية جمعاء، بوحول الهمجية الأميركية الاسرائيلية.

توجهت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بالتحية والتقدير والاحترام، إلى القيادة الصينية، وفي مقدمتها فخامة الرئيس شي جين بينغ، لاحتضانه هذا الإجتماع الفلسطيني التاريخي والمفصلي، وتثمين روح المسؤولية الإنسانية والسياسية، للمّ الشمل الفلسطيني من أجل تحقيق الأمن والسلام والازدهار، لشعب فلسطين على ارضه، والتأكيد على حقوقه المشروعة، في تحقيق دولته المستقلة.

شدد المرابطون على أن هذا الدور الصيني الرائد، يصبّ في المسيرة البنّاءة لفخامة الرئيس شي جين يينغ، في إدارة القضايا الدولية، والسعي الدائم إلى تحقيق الأمن والاستقرار، والسلام لكل شعوب العالم، من أجل التقدم والازدهار والعدالة الدولية.