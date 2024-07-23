living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"تجمع العلماء": الجبهة الشمالية ستبقى داعمة ومساندة لغزة ولن تتوقف حتى يتوقف العدو عن مجازره

23
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال "تجمع العلماء المسلمين" في بيان بعد الاجتماع الدوري لمجلسه التنفيذي: "لليوم الواحد والتسعين بعد المئتين تستمر الحرب الظالمة على غزة، والمجازر ما زالت تُرتكب من قبل العدو الهمجي، وآخرها كانت مجزرة خانيونس التي حصيلتها 90 شهيدا 266 جريحاً، وهذا يأتي في وقت تستمر فيه عمليات المقاومة حيث أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ثلاث دبابات ميركافا وفجرت نفقاً بقوة إسرائيلية، وهذا يؤكد أن كل المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني لم تؤثر ولن تؤثر في استمرار المقاومة التي ستبلغ أهدافها إن شاء الله بإجبار العدو الصهيوني على الرضوخ لمطالبها في مسألة الوقف النهائي والدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة وعودة جميع السكان إلى المناطق التي هُجروا منها، مقدمة لمفاوضات غير مباشرة تؤدي إلى إطلاق جميع الأسرى".

واعتبر أن "الجبهة الشمالية ستبقى جبهة داعمة ومساندة لغزة، ولن تتوقف حتى يتوقف العدو الصهيوني عن مجازره وحربه على غزة، ويعلن وقفه الدائم لإطلاق النار والرضوخ لشروط المقاومة التي لن تتراجع عن موقفها في أنها ستقابل التصعيد بتصعيد مقابل، قد يكون أقوى من السابق، وهي قصفت ولأول مرة مستوطنة تسوريائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على اعتداء العدو على المدنيين، محققة بما وعد به سيد المقاومة السيد حسن نصر الله بأن أي قصف للمدنيين سيؤدي الى إدخال مستوطنات جديدة في عملية القصف الذي تمارسه المقاومة في لبنان".

وحيا "التجمع"، "أبطال كتائب شهداء الأقصى في طولكرم الذين تصدوا لقوات الاحتلال في محاور القتال في المخيم، والتحية للملحمة البطولية التي سطروها في محور الحمام، حيث قاموا بحصار القوة المتواجدة داخل هذه الحارة بحزام ناري أدى الى اصابة عدد من الجنود الصهاينة وارتقاء خمسة شهداء بينهم ممرضة وابنتها، مما يعني أن الضفة الغربية دخلت وبشكل قوي في المعركة مع العدو الصهيوني، وهي لن تتوقف إلا بتوقف الحرب على غزة".

واشاد بـ"المحاولة الصينية لجمع الفصائل الفلسطينية"، آملا أن "يُتوج هذا اللقاء بإتفاق بين الفصائل الفلسطينية وصولاً إلى وحدة فلسطينية وطنية شاملة، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية كل أراضي الدولة الفلسطينية والمباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة"، معتبرا أن "نجاح المبعوث الأممي إلى اليمن في إعلان اتفاق بين حكومتي صنعاء والمجلس الرئاسي المعين سعودياً لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، هي محاولة جيدة ومفيدة وتساعد في التخفيف من الأعباء التي يعاني منها الشعب اليمني نتيجة الحصار الظالم الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية ودول المنطقة المحيطة على الشعب اليمني البطل".

ورأى أن "التحذير الأميركي حول تحرك جديد لداعش في سوريا والعراق إنما هو إعلان لمحاولة أميركية لتحريك هذه الجماعات في هذه المنطقة من أجل تخفيف الضغط عن الكيان الصهيوني الذي يتعرض لعمليات من محور المقاومة، وأن إشغال محور المقاومة في العمليات مع داعش مقدمة لفتنة تُضعف هذا المحور لن تنطلي على شعوب المنطقة والأمور ستكون واضحة ومصير داعش كما مصير مشغليها هو الزوال بإذن الله تعالى".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   