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اليكم آخر مستجدات قصية الامام موسى الصدر: "هل تدخل روسيا على الخط"!؟

23
JULY
2024
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التقى نائب بطريرك موسكو وسائر روسيا ووزير خارجية الكنيسة الارثوذكسية الروسية المطران أنطونيو، وفدا من عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر.ورحّب المطران انطونيو بحفاوة بعائلة الإمام الصدر ومقرر اللجنة وأعضاء الوفد، وتحدّث عن دور الكنيسة في الحوار، معتبراً أن "العلاقات مع الدول الإسلامية جيدة جداً وهناك العديد من النقاط المشتركة بين الكنيسة الأرثوذكسية والإسلام خصوصا في ما يتعلق بالأسرة".

وتناوب السيد صدر الدين الصدر والقاضي الشامي على تقديم موجز عن أسباب زيارة الإمام إلى ليبيا ولقائه معمر القذافي، وأهمها "محاولة الوصول إلى إنهاء الحرب الأهلية في لبنان وحماية جنوبه".

ثم جرى الحديث عن "جريمة الإخفاء القسري وعدم تعاون السلطات الليبية الحالية".

 وتمنّى السيد صدر الدين بإسم الوفد على المطران انطونيو "المهتم بقضايا الحوار والإنسان، إثارت قضية رائد الحوار في لبنان والشرق الأوسط الإمام موسى الصدر في كل مكان، والسعي لدى الحكومة الروسية وكل الجهات المؤثرة في روسيا للضغط على الليبيين للتعاون في القضية خصوصا أن لديهم معلومات لا نملكها كعائلة ولجنة متابعة ولديهم سجون سرية لم نستطع زيارتها، وهناك مذكرة تفاهم لم ينفذوها".
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