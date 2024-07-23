الاعلامية جويل بو يونس ترد على بيان القوات: هذا رأي "الاوساط الدبلوماسية الموثوقة" لا رأيي الشخصي

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ردت الاعلامية جويل بو يونس عبر حسابه على منصة "اكس" على بيان القوات بالقول:

وصلني من بعض الاصدقاء هذا الرد من القوات على مقالي في الديار مع ذكر اسمي شخصيا، اما ردي على الرد فهو التالي:

مع احترامي الكامل للقوات لكن المعلومات التي اوردتها لم اخترعها بل نقلتها عن "اوساط متابعة"

وأضافت بو يونس متوجهة للقوات: لمزيد من الصدقية (لان من يقرأ مقالاتي او يتابع حواراتي يدرك تماما انني لا اصوب باتجاه معين انما انقل ما يصلني من معلومات بموضوعية مهما كانت الجهة المستهدفة واطرح كل الاسئلة على كل الجهات السياسية من دون اي استثناء. وحرصا على هذه المصداقية سأكشف ان هذه الاوساط هي اوساط دبلوماسية... هذا رأي "الاوساط الدبلوماسية الموثوقة" لا رايي الشخصي...

وختمت بالقول: اما رأيي الشخصي بموضوع الحوار فأحتفظ به لنفسي ولم اعمد يوما الى اتهام شخصي لاحد. اما من يشعر بانه متهم فهو يكون مضطرا للتبرير...