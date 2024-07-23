الابيض يكشف عن صيادلة يستغلون الفوضى من اجل مخالفة القوانين!!

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أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الى، أن "الأزمة الحالية وانهيار القطاعات سببت الفوضى في القطاع الصحي" مؤكدًّا، أن "وزارة الصحة بصدد وضع حدّ لهذا التفلّت".



ولفت في حديث لِـ"صوت لبنان" إلى، أن "بعض التجار والصيادلة يستغلون الفوضى من اجل مخالفة القوانين والحاق الضرر بالمواطنين".



وشدّد الأبيض على، أن "وزارة الصحة لن تتهاون في تنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين".



وعن مناقصة وزارة الصحة، وأشار الى، أنّها "وفّرت الأموال ما سمح لنا شراء المزيد من الادوية".



وأكد الأبيض، أن "الأدوية مؤمنة في وزارة الصحة لمدّة سنة".



وقال: "نتوقع تسليم المناقصة مع بداية شهر آب المقبل وجميع الادوية ستكون متوفّرة".