طوني شمعون قدّم كتابه للرئيس عون: "ميشال عون عبّارة للأجيال إلى العزة والكرامة"!

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قدّم العقيد م في الجيش اللبناني طوني شمعون ، إلى الرئيس العماد ميشال عون النسخة الأولى من الجزء الرابع من كتاب "الذاكرة السياسية للمسألة اللبنانية" والذي يتحدث عن الفراغ الرئاسي والثورة وإنفجار 4 آب ومحاصرة ولاية الرئيس ميشال عون. بحضور الوزير السابق الدكتور بيار رفول والعميد م فارس المتيني والعميد م الياس أبو حبيب.

وكتب العقيد شمعون إهداء للرئيس عون، جاء فيه: "سيدي فخامة الرئيس،

2019 قررت ثعابين الأرض وذئابها إلغاء المارد وشطبه من تاريخ البلاد.

لم تدرك الثورة أن الجنرال ليس إنسانًا ليشطب، ميشال عون عبّارة للأجيال إلى العزة والكرامة."

ويوقّع العقيد شمعون، المجاز في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية وحائز على دبلوم في علوم الإعلام والإتصال من جامعة باريس 2 ودبلوم في الموارد الإنسانية من جامعة IIAP في فرنسا ودبلوم في إدارة الجيوش من جامعة ECAT في فرنسا، مؤلفه الجديد في قاعة كنيسة مار الياس في انطلياس، يوم الجمعة في الثاني من أب المقبل بدءًا من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساء.