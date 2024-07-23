living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طوني شمعون قدّم كتابه للرئيس عون: "ميشال عون عبّارة للأجيال إلى العزة والكرامة"!

23
JULY
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدّم العقيد م في الجيش اللبناني طوني شمعون ، إلى الرئيس العماد ميشال عون النسخة الأولى من الجزء الرابع من كتاب "الذاكرة السياسية للمسألة اللبنانية" والذي يتحدث عن الفراغ الرئاسي والثورة وإنفجار 4 آب ومحاصرة ولاية الرئيس ميشال عون. بحضور الوزير السابق الدكتور بيار رفول والعميد م فارس المتيني والعميد م الياس أبو حبيب.

وكتب العقيد شمعون إهداء للرئيس عون، جاء فيه: "سيدي فخامة الرئيس،
2019 قررت ثعابين الأرض وذئابها إلغاء المارد وشطبه من تاريخ البلاد.
لم تدرك الثورة أن الجنرال ليس إنسانًا ليشطب، ميشال عون عبّارة للأجيال إلى العزة والكرامة."

ويوقّع العقيد شمعون، المجاز في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية وحائز على دبلوم في علوم الإعلام والإتصال من جامعة باريس 2 ودبلوم في الموارد الإنسانية من جامعة IIAP في فرنسا ودبلوم في إدارة الجيوش من جامعة ECAT في فرنسا، مؤلفه الجديد في قاعة كنيسة مار الياس في انطلياس، يوم الجمعة في الثاني من أب المقبل بدءًا من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   