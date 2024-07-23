A + A -

لفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى "أن واقع العدو الإسرائيلي الآن أصبح مهترئا من داخله ولا يقوى على الوقوف ولو زود بأحدث أنواع الأسلحة لن يستطيع أن يغير المعادلة فالشلل يأكله من داخله والعفن يصيبه من رأسه حتى أخمص قدميه".



تحدث رعد في خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة صير الغربية للشهيد علي جعفر معتوق بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في الحزب علي ضعون، شخصيات وفاعليات، عوائل الشهداء، علماء دين وحشد من الأهالي.



وقال : "الإنقسامات والترهلات والإختلافات المعيقة عن التخطيط الجدي والرؤية الصحيحة تمنعه من أن يواصل تحديه وأن ينجح فيه".



أضاف رعد :"أنتم المنتصرون يا أهل المقاومة ، ويا أحباء الشهداء، والشهداء هم المداميك التي يفتحون من خلالها الطرق الميسرة لتحقيق الإنتصار الكبير".



وأشار النائب إلى "أن الفشل الذريع الذي سيسقط فيه العدو بعد كل ما فعله من إعتداءات وبعد كل ما استخدمه من أسلحة سيجده سرابا" .



وختم :"مهمتنا في الوقوف إلى جانب المظلوم ومواجهة أهل الظلم، بأن ننجز تكليفنا والنصر بيد الله، والله لا ينصر إلا الصادقين".