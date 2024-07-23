الحرارة تنخفض وتصبح دون معدلاتها!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الساحلية الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بشكل بسيط بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة أحيانا على الساحل يزداد معها الشعور بالحر حتى يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتصبح دون معدلاتها ويتحول الطقس الى معتدل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 23، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، تسوء معه الرؤية كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق السلحلية الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 22 الى 28 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85% .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,43

-ساعة غروب الشمس: 19,46