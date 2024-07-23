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هذا ما أبلغه هوكشتاين لبوحبيب في نيويورك؟

23
JULY
2024
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أشارت المعلومات لـ”الديار”، الى ان وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب التقى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في نيويورك وابلغه انه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو مستعد للتحرك عندما تكون الظروف مؤاتية، ضمن خارطة طريق باتت معالمها شبه مكتملة، وهي تقوم وفق سياسية”خطوة مقابل خطوة” في تطبيق القرار الـ1701. وفيما حجم الانتشار العسكري للجيش يقرره لبنان اضافة الى كيفية التنسيق مع حزب الله على الارض، يبدو ان تثبيت ترسيم الحدود البرية لا مشكلة كبيرة تواجهه، لكن المشكلة الرئيسية تبقى تعنت “اسرائيل” ورفضها الانسحاب من مزارع شبعا، وعدم تقديم اي التزام بوقف الخروقات الجوية. واذا لم تحل تلك النقاط، فان النتائج ستكون متواضعة لجهة ايجاد حل مستدام، حيث ستكون اقصى الطموحات العودة الى الوقائع التي كانت سائدة قبل الثامن من تشرين الاول 2023؟

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