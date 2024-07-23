الأسد لخاجي: علاقاتنا عميقة وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق

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الوطن السورية: أكد الرئيس بشار الأسد عمق العلاقات بين سورية وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.

موقف الرئيس الأسد جاء خلال استقباله أمس، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له.

وجاء في البيان الرئاسي أن الرئيس الأسد: «أكد عمق العلاقات بين سورية وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات».

خاجي كان التقى وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ونائب الوزير بسام صباغ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وتم التأكيد على تعزيز العلاقات بين سورية وإيران وأهمية مواصلة التنسيق لما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين ويجلب الاستقرار للمنطقة.