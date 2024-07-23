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"القوات": لهذه الأسباب وضع فريق الممانعة الاستحقاق الرئاسي في خانة "الانتظار"

23
JULY
2024
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الأنباء الكويتية: اتهم مصدر فاعل في «القوات اللبنانية» في تصريح لـ «الأنباء» فريق الممانعة «بوضع الاستحقاق الرئاسي في خانة انتظار نهاية الحرب لسبيين: الأول جعل الرئيس نبيه بري المفاوض باسم لبنان في اليوم التالي لانتهاء الحرب، كون هذا الفريق لا يثق برئيس للجمهورية أولوياته تطبيق الدستور وقيام جمهورية حقيقية فعلية.

 

اما السبب الثاني، فهو رغبة هذا الفريق في استخدام الرئاسة كورقة مقايضة، لتحصيل مكاسب لقاء التخلي عن مرشحه (رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية) والقبول بمرشح من الخيار الثالث. مكاسب مثل تمويل إعادة إعمار القرى والبلدات المنكوبة في الجنوب».

 

واتهم المصدر «القواتي» فريق الممانعة بمحاولة «وضع (عتبة) تسبق انتخابات الرئاسة في لبنان. عتبة غير موجودة ويريدون تكريسها بقوة الأمر الواقع، وهذا ما لن نرضى به».

 

وعرض لموقف «القوات» المسهل للانتخابات الرئاسية، عبر المشاركة بدورات الاقتراع الـ 12 كلها، ترشيحا واقتراعا ثم اللجوء إلى التقاطع على مرشح من «الخيار الثالث»، مستبقين بذلك اللجنة الخماسية. كما عرضنا 3 اقتراحات على المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان من أجل الوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

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