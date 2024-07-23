عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 تموز 2024

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الأخبار: نتنياهو في واشنطن: استعراض اليائس

«القرص» اللبناني من «العرس» الأميركي: من يخلف هوكشتين وكيف تكون مواجهة حزب الله؟







الديار: ايجابيات نيويورك لا تلغي الخوف من حسابات نتانياهو الخاطئة

ميقاتي يعود من العراق قلقا… وعقبتان امام حل «اليوم التالي»؟

اللواء: برّي يرفض طلب المعارضة عقد جلسة.. و«حزب الله» يدرس الردّ على قصف الحديدة



البناء: نتنياهو يبدأ زيارة لزوم ما لا يلزم لواشنطن… على قاعدة «في الحركة بركة» / السباق الرئاسيّ الأميركيّ ينطلق بين هاريس وترامب وسط خلط أوراق / حرب المدن تخيّم على جبهة الكيان مع اليمن وسط قلق من مخاطر العبور /

النهار: لبنان يرصد الاستحقاق الأميركي: هل "يعود" هوكشتاين؟

الجمهورية: الرئاسة والحل الرئاسي بيد واشنطن

هاريس تريد تأييدًا واسعًا من الديمقراطيين



l'orient le jour: Ce qu’il faut savoir sur la visite de Netanyahu à Washington



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: هاريس تهاجم ترمب الـ«محتال»... وتؤكد قدرتها على الفوز بالانتخابات

نائبة الرئيس الأميركي تلتقي نتنياهو هذا الأسبوع في واشنطن





الأنباء الكويتية: مصدر «قواتي» لـ «الأنباء»: الممانعة تريد بري مفاوضاً في «اليوم التالي» لتحصيل مكاسب

«غيوم سوداء» تخيّم على الداخل المرتبط بالمشهد الدولي



الوطن السورية: أكد لوفد اتحاد المهندسين العرب أهمية التمسك بالهوية كعامل أساسي في معركة الصمود … الرئيس الأسد لخاجي: علاقاتنا عميقة وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق