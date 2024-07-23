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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23 تموز 2024

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اللواء: أسرار

لغز
فوجئ كثيرون بطلب عائلة الإمام المغيَّب من موفد دولة شرقية كبرى بذل المساعي مع ليبيا لكشف مصيره..


غمز
خُتمت مكاتب سفر وهمية بالشمع الأحمر، بعد جني مبالغ بمئات ألوف الدولارات، من زبائن لبنانيين وأجانب؟

 

همس

بدأ الفريق اللبناني برئاسة صهر ترامب اللبناني التحرُّك عربياً لتقديم صورة مغايرة لما كانت عليه الحال في الانتخابات السابقة..

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يحذّر خبراء عسكريون من ذهاب بنيامين نتنياهو الى استبدال وجهة الحرب نحو اليمن بدلاً من لبنان مدفوعاً بإغراء تكتيكي يتمثل بالاستجابة للتحذير الذي قدّمه رئيس الأركان الأميركي، مقدماً الفوارق بين مواجهة مع إيران ومواجهة مع حزب الله بقياس المسافات والمواقع الجغرافية، وحال اليمن تشبه حال إيران هنا مع فارق الإمكانات. ويقول الخبراء إن هذا التوجّه قد يمثل خطأ استراتيجياً كبيراً لأنه سوف يأخذ الكيان نحو حرب مدن مع اليمن والعراق، والعراق قد يكون إيران عملياً دون إعلان، بينما لبنان خارجها يساهم في الحرب بالطرق المؤلمة للكيان أكثر.

 

كواليس

تقول مصادر أميركية متابعة لملف الانتخابات الرئاسية أنه بخلاف الظاهر، فإن حظوظ المرشّحة كمالا هاريس بعد نيل الترشيح الرسميّ للحزب الديمقراطي تبدو جدّية في منافسة دونالد ترامب وهي تجمع خلفيّتها النسائية والسوداء والهندية مع يسار الحزب الديمقراطي والمسلمين ودعم الدولة العميقة التي تعتقد أنّها خير مَن يواجه ترامب سواء بالمقارنة بين خلفيتين متعارضتين قانونياً وأخلاقياً فتملك ما لم يكن يملكه بايدن الذي حافظ على منافسة قريبة من ترامب في الاستطلاعات. وتعتقد المصادر أن شخص نائب الرئيس سوف يقول الكلمة الفاصلة في السباق.

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