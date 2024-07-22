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إخبار من شربل مارون لدى النيابة العامة البيئية في البقاع يتعلّق بمخيمات النازحين السوريين

22
JULY
2024
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 تقدم النائب شربل مارون اليوم الإثنين, بواسطة وكيله المحامي طوني خليل بإخبار لدى النيابة العامة البيئية في البقاع, يتعلّق بمخيمات النازحين السوريين في البقاع الغربي".

وجاء في الإخبار: "منذ فترة ويشغل النازحين السوريين مناطق عدة في البقاع الغربي عبر مخيمات واسعة لا تراعي الشروط البيئية والصحية المفروضة قانونا, ويعمدوا في المخيمات إلى رمي مياه الصرف الصحي في مجاري الأنهر عبر قساطل تمّ مدّها لهذه الغاية ممّا يضر بتلك المياه وبالمياه الجوفية والآبار التي أصبحت ملوثة ولا تصلح حتى للري، وهذا الأمر أدى أيضا الى تلويث مياه بحيرة القرعون ونهر الليطاني".

واعتبر مارون, أن "هذه المخالفات البيئية أدّت إلى تلويث مياه الشفة وانتشار الأمراض ومنها الجرب والسرطان الذي أصبح منتشرا في تلك المناطق بشكل كثيف. كما وأن المزارعين لم يعد في استطاعتهم ري مزروعاتهم بمياه صالحة، ما يهدّد حياة وصحة الانسان في البقاع خاصة وفي لبنان عامة، ويعرض القطاع الزراعي الذي يستفيد منه العدد الأكبر من سكان المنطقة للتوقف ممّا يؤثر على معيشة المزارعين في تلك المنطقة".

وأشار إلى أن "بعض تلك المخيمات تعمد إلى استحداث حفر صحية مكشوفة لا تراعي أي من الشروط البيئية ويتم تحويل المياه الآثنة اليها، ما يزيد التلوث البيئي وانتشار البكتيريا والجراثيم التي تهدد الأمن الغذائي والقطاع الزراعي وصحة السكان والقاطنين في تلك المناطق".

ونابع: "... بما أن إنتشار مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع الغربي بالشكل الموصوف أعلاه يشكل خطرا داهما على سلامة وصحة السكان وعلى الأمن الغذائي وبما ان ذلك يؤدي أيضا على انتشار الامراض ومنها الجرب والسرطان على سبيل المثال، وبما انه حتى تاريخه لا يوجد أي رادع لهذه المخالفات، وبما ان كل ذلك أدى أيضا الى تلويث المياه الجوفية ومياه بحيرة القرعون ونهر الليطاني وغيرها، وبما ان الاستمرار بهذه المخالفات وعدم قمعها ووضع حد لها سوف يزيد من سوء الوضع وتفاقمه, تقدّم النائب شربل مارون بواسطة محاميه طوني خليل, بهذا الاخبار طالبين التفضل بإجراء التحقيقات المناسبة والإيعاز لمن يلزم للتحرك فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف المخالفات البيئية الكارثية التي يرتكبها المقيمين في مخيمات اللاجئين السوريين في البقاع الغربي".

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