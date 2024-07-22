living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ حركة المشاورات تتركز على مخاطر الحرب الشاملة... والملف الرئاسي إلى مزيدٍ من التجميد

22
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبقى الإهتمام اللبناني منصباً على كيفية التعاطي مع ملف الحرب جنوباً ومخاطر توسعها، خاصةً وأن رئيس حكومة التشدد في إسرائيل لا تنقصه الدوافع ولا التهور لاتخاذ قرارات فجائية بحسب مصالحه السياسية. وفيما تبقى الجبهة جنوباً بالغة التوتر مع استمرار الغارات الإسرائيلية وردود المقاومة بالضربات الصاروخية، سُجل اليوم الإثنين سقوط شهيدٍ جديد للحزب السوري القومي الإجتماعي، من ضمن إظهار تنوع القوى المقاومة لإسرائيل، خاصة إذا عملت على توسيع مدى الحرب.

وبالتوازي، تُسجل حركة مشاورات واتصالات واسعة لمحاولة احتواء الموقف. وبعد الكلمة التي ألقاها في الأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية عبدالله بو حبيب مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نتائج الإتصالات والمواقف الدولية العاملة على منع التدهور في الجنوب.  ولفت ميقاتي إلى أنه "لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات لان لا احد يضمن نوايا العدو الاسرائيلي ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع". وعن ملف التجديد لليونيفيل قال: "إننا نواصل الاتصالات الديبلوماسية من اجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عاليا الدور الاساسي الذي تقوم به".

 

وفي الإطار نفسه، قدمت قوى المعارضة عريضة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تطالبه بجلسة لمناقشة الحكومة حول الحرب ودوافعها وكيفية انخراط حزب الله فيها. ولفت النائب سليم الصايغ الذي تلا نص العريضة إلى ما وصفه ب"تخلي الدولة عن مسؤوليتها منذ يومها الاول"، وكاشفاً أن العريضة طالبت ب"وضع حد للاعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن اي جهة كانت، إضافةً إلى "اعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الامور فيه".

 

في هذا الوقت، اتجه الملف الرئاسي إلى مزيد من التجميد على الرغم من محاولات الإنعاش الداخلية والخارجية. ذلك أن لقاء وفد المعارضة مع كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" والذي كان من المفترض عقده الجمعة الفائت، بات في موقع المعلق في انتظار القرار بعقده، وهذا في كل الأحوال مؤشر إلى حجم التأزم وخاصة بين محوري التنازع الرئاسي اللبناني، واللذين لا يسهمان كليهما في تقديم الحلول أو تحقيق اختراقات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   