شهيد "لنسور الزوبعة"...!

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اشار الاعلام الميداني في نسور الزوبعة -الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، الى انه "بفخرٍ واعتزاز، يزفُّ الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى السوريين القوميين الاجتماعيين، وعموم أبناء شعبنا، في الوطن وعبر الحدود، استشهاد الرفيق المقاوم في صفوف "نسور الزّوبعة" ابراهيم اكرام الموسوي، أثناء قيامه بواجبه القوميّ في جنوب لبنان على مسافة صفر مقاومًا "على طريق فلسطين".

ولفت البيان الى ان "الشهيد ابراهيم اكرام الموسوي من مواليد قرحا - قضاء بعلبك الهرمل، عام 2003. التحق بصفوف نسور الزوبعة عام 2022، وأتمّ عدّة دورات عسكريّة خدمةً لمشروع عودة حزبنا إلى ساح الجهاد".

وعاهد الحزب السوري القومي الاجتماعي، شعبنا في الأمّة عامةً، وفي فلسطين خاصةً وحيث وقع احتلالٌ في أرضنا، أنه مستمر في مشروعه المقاوم حتى تحرير كافة أراضينا المحتلّة، ويؤكّد الحزب أن مقاتليه على أتمّ الجهوزية لكل أشكال الحرب التي يهدّد بها العدو.