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توزيع التقديمات العائلية... بشرى سارة من الضمان الاجتماعي!

22
JULY
2024
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "نتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابية النائبة عناية عزالدين لناحية تعديل كافة القوانين التي لا تنصف المرأة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي ثلاث مذكرات إعلامية بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و748 و749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح "الشريك" في قانون الضمان الإجتماعي".

 
توزع، اعتبارا من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة بمبلغ أقصاه: 2250000 ل.ل. مليونان ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كالتالي:

o 600 000ل.ل ستمائة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.

 

 

ثانيا: توزع اعتباراً من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ اقصاه 1300000 ل.ل. (مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كالتالي:

 

o 160 000 ل.ل. مئة وستون الف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط".

واوضحت، "بهذا، فإنّ المسعى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بات واقعاً ملموساً، وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويضاً عائليًّا عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة".

 
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