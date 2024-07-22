خبر سار إلى المشتركين في الخطوط الثابتة…

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أعلنت شركة “ألفا” في بيان أن “المشتركين في الخطوط الثابتة الذين أُلغيتْ خطوطهم نتيجة إيقاف عدد من المصارف خدمة تسديد الفواتير عبر حسابات التوطين، بإمكانهم استعادة هذه الخطوط ضمن مهلة 10 أيام ابتداء من 22 تموز حتى 31 منه ضمناً، على أن يستحصل المشترك من مصرفه المعتمد على إفادة تؤكد أن الخطأ في عدم تسديد الفاتورة سببه المصرف. بعدها، يتقدّم المشترك شخصيا بطلب الاسترداد في أي من متاجر ألفا، مرفقا بالإفادة المذكورة، على أن يسدّد ما على الرقم من متوجبّات”. واشار البيان الى ان “هذه الآلية تطبق حصرا على الأرقام التي لا تزال متوفرة في السوق”.



