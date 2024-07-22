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يسرقون المواشي والدواجن... هكذا أوقفتهم شعبة المعلومات!

22
JULY
2024
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بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة مزارع مواشي ودواجن في مختلف المناطق اللبنانية من قبل مجهولين، كثّفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أفراد العصابة التي تنفّذ عمليات السرقة، وهم كل من:

- م. ع. (مواليد عام 1969، سوري)
- ح. ع. (مواليد عام 1968، لبناني)
- أ. ر. (مواليد عام 2009، سوري)
- م. م. (مواليد عام 2005، سورية).

وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبتهم تمهيداً لتوقيفهم.

وفجر تاريخ 1-7-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم بالجرم المشهود في محلة الشيخ طابا /قضاء عكار أثناء قيامهم بسرقة إحدى المزارع في المحلة على متن سيارة نوع "أوبل" لون أخضر من دون لوحات تم ضبطها، وبتفتيشهم والسيارة ضبط بحوزة الأول مبلغ 200 دولار مزيّف، وبحوزة الثاني اخراج قيد افرادي مزوّر و3 قطع من حشيشة الكيف، وكمية من بودرة مخدّرة لون ابيض ودفتر ورق لف، وبحوزة الثالث مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية. وبالتزامن تم توقيف المدعو:

- م. ح. (مواليد عام ۱۹۹۳، سوري) لقيامه بترويج العملة المزيّفة. وبتفتيشه ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدّرة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.وبالتحقيق معهم، اعترف الأربعة الأوائل بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل مزارع المواشي والدواجن في مختلف المناطق اللبنانية، وأن المبلغ الذي ضبط بحوزة الثالث قامت الأخيرة (م. م.) بسرقته من داخل مزرعة في محلة دارين العكارية. كذلك اعترف (م. ح.)  بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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