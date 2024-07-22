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"شركات غير شرعية أو وهمية".. مكاتب السياحة والسفر تنبه!

22
JULY
2024
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أصدرت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان برئاسة جان عبود بياناً اليوم حذرت فيه من "توسع عمليات الإحتيال تقوم بها شركات وهمية وغير شرعية ومواقع الكترونية على المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج مستغلةً إزدياد الطلب على السفر في موسم الصيف"، مشيرةً إلى أن" هذه العمليات تشمل قطع التذاكر وكذلك الرزمات السياحية لقضاء العطل خارج لبنان".

وإذا أكدت النقابة إنها" تتابع هذه الأمور بشكل حثيث، بالتعاون مع أعضائها ومع الجهات الرسمية وخصوصاً وزارة السياحة"، دعت المواطنين إلى" التنبه من عمليات الإحتيال وخصوصاً العروض المشبوهة التي يتم تقديمها من قبل شركات غير شرعية أو وهمية أو عبر مواقع الكترونية"، كما دعتهم إلى" تبليغ النقابة عن أي شبهة في هذا الإطار".

وأكدت  أن "التعاون الحاصل بينها وبين وزارة السياحة أثمر نتائج إيجابية وفعالة، حيث نجحت النقابة مؤخراً ومنذ نحو أسبوعين في وقف عمليات إحتيال كانت تقوم بها إحدى الشركات، عبر متابعة هذا الموضوع مع وزير السياحة وليد نصار والذي قام مشكوراً بإتخاذ القرار المناسب في هذا الإطار".

وختمت النقابة بيانها بشكر وزارة السياحة بشخص الوزير نصار على "تعاونها وقراراتها الحاسمة"، مؤكدةً " إستمرار التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة القطاع والشركات العاملة فيه".

ودعت" المواطنين للدخول الى صفحتها الإلكترونية www.attal.org.lb للتأكد من اسم المكتب الذي يتعاملون معه"، مؤكدة أن" كل المكاتب المدرجة على الصفحة هي مكاتب مرخصة وذات مرجعية نقابية".

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