الحرارة تنخفض في الأيام المقبلة!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، يزداد معها الشعور بالحر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما وتنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 27 درجة، في الداخل من 21 إلى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5،43

-ساعة غروب الشمس: 19،46