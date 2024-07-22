المعركة مفتوحة وبلا خطوط حمراء!

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في الوقت الذي انشغل العالم في الساعات القليلة الماضية بقراءة انعكاسات قرار الرئيس الاميركي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي على المنطقة، وصلت المواجهة بين محور المقاومة و «اسرائيل» الى مستويات غير مسبوقة بعد التطورات الاخيرة على جبهة الحديدة- تل أبيب مع إعلان حركة «أنصار الله» يوم أمس الأحد ان المعركة باتت مفتوحة وبلا خطوط حمراء مع «اسرائيل». ويبدو واضحا ان دول المحور والاحزاب والحركات الفاعلة فيه قررت تفعيل جبهة الاسناد، وهو ما عبّر عنه صراحة قائد حركة «أنصار الله» اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بقوله ان «العدو الإسرائيلي مع الوصول إلى الشهر العاشر، يحتاج إلى المزيد من الضغط والردع من أجل إجباره على إيقاف عدوانه، ونحن اتجهنا في المرحلة الخامسة من خلال عملية يافا المباركة إلى استخدام سلاح جديد».