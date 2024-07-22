بوتين: مصممون على مواصلة دعمنا الثابت لسورية

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الوطن السورية: تبادل الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سورية وروسيا الاتحادية.

الرئيس بوتين أكد أن روسيا مصممة على مواصلة دعمها الثابت لسورية في سعيها إلى الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها.

وشدد بوتين في برقيته على أن التنمية المستمرة للعلاقات الروسية- السورية بأكملها تتفق تماماً ومصالح شعبي البلدين وتتماشى على نهج تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وهنأ الرئيس بوتين سورية قيادةً وشعباً بهذه المناسبة متمنياً الرفاهية والازدهار للشعب السوري وقال: إن موسكو ودمشق اكتسبتا أثناء العقود الماضية خبرة ثرية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات المختلفة، وأنه وبفضل الجهود المشتركة تم إحراز نجاحات بارزة في مكافحة قوى الإرهاب الدولي في الأراضي السورية.