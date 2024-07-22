«الثنائي»: لا بد من الجلوس إلى الطاولة...

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الأنباء الكويتية: قال مصدر مقرب من «الثنائي» لـ «الأنباء»: «يدرك الجميع انه في حالة الانقسام لا بد من الجلوس إلى الطاولة ومناقشة الأمور للوصول إلى قواسم مشتركة. وهذا ما درجت عليه الأمور منذ قيام لبنان وخصوصا في العقدين الماضيين، حيث كان الحوار سيد الموقف».

وأشار المصدر «إلى ان الدستور وضع لتسيير أمور الناس وقيام الدولة، وليس بمنزلة نصوص جامدة تقف عقبة أمام أي تطور أو حلول».

وأضاف المصدر: «كل فريق ينتقي من الدستور والقانون ما يناسبه. فالقوات اللبنانية تجاوزت مقاطعتها جلسات المجلس النيابي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما قاطعت جلسة التمديد للبلديات».

ورأى «ان المصلحة الوطنية في نظر البعض هي وجهة نظر. ويتم التعاطي مع تطبيق القوانين وفقا للمصلحة الحزبية الضيقة، وليس من أجل المصلحة الوطنية».

وتناول المصدر ما يثار من البعض عن المشاركة بالتشريع على «القطعة» تحت عنوان «تشريع الضرورة»، وسأل: «هل هناك تشريع ضروري وتشريع غير ضروري يصنف من الكماليات؟ كل تشريع هو ضروري لمسار عمل الدولة».

وفي الموضوع الحكومي، رأى المصدر «ان عمل الحكومة حدده الدستور بتصريف الأعمال بالنطاق الضيق في غياب رئيس الجمهورية لأن الحكومة تصبح مستقيلة، ولا يمكن مقاطعة جلساتها بحجة شغور مركز رئيس الجمهورية، وإلا فما معنى المادة 62 من الدستور التي لحظها المشرع والتي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تنوط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء؟».

وختم بالقول: «طريق الرئاسة لاتزال مغلقة في ظل التصعيد السياسي والعسكري في لبنان والمنطقة. وكل فريق يحاول ان يدفع الكرة نحو مرمى الآخر في انتظار انقشاع الرؤية في الإقليم لاتخاذ الموقف المناسب».