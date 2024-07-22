أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 تموز 2024

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اللواء: أسرار

لغز

فوجئ أهالي البقاع وعابري طريق ضهر البيدر بعبارات على لوحات إعلانية على جانبي الأوتوستراد العربي ترحب بوزير «العتمة»، الذي زار منطقة البقاع، التي لم تعرف الكهرباء منذ أكثر من شهر!



غمز

تبيَّن أن شركة «سوليدير» سلَّمت الإدارات اللبنانية المعنية كل أعمال الصيانة للطرقات والأنفاق وإنارة الشوارع بموجب محاضر رسمية، وتكون بذلك الظُلمة المهيمنة على شوارع قلب العاصمة من مسؤولية وزارة الأشغال وبلدية بيروت!

همس

أبدت مراجع لبنانية إهتماماً بمتابعة الأجواء التي أحاطت بزيارة هوكشتاين ولودريان إلى الرياض ونتائج المباحثات التي جرت مع وزير الخارجية السعودي وفريق المملكة في اللجنة الخماسية!

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر إعلامية أميركية متابعة للأوضاع في الحزب الديمقراطي الأميركي إن اتفاقاً تم بين الرئيس جو بايدن وقيادة الحزب ممثلة بالرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما ورئيس الكتلة الديمقراطية في الكونغرس يقضي بقبول الخضوع لتقييم تجريه لجنة من ثلاثة أطباء هم طبيب بايدن وطبيب يختاره الرئيسان وثالث يختاره الطبيبان ويلتزم الجميع بتقييمها. وفي حال نصحت بالتنحّي يقبل الحزب ترشيح نائبة بايدن كمالا هاريس، والنتيجة صدرت بالتنحّي.

كواليس

يقول ضباط كبار سابقون في جيش الاحتلال إن الدخول في مواجهة نارية مع اليمن قد يكون مغرياً في الظاهر، بالنسبة لجيش الاحتلال مقارنة بالمواجهة عن قرب مع حزب الله، لكن هذه المواجهة سوف تدخل العراق كشريك دائم لليمن، ومن خلف العراق لن تكون سهلة مراقبة الحضور الإيراني المباشر في المواجهة النارية واحتمال تعرُّض الكيان لتحديات تشبه ما جرى مع الرد الإيراني على قصف القنصلية الإيرانية بدمشق.