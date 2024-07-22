عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 تموز 2024

الأخبار: أي «أنصار الله» تقاتلون؟
لبنان الرسمي أمام مجلس الأمن: يغطّي المقاومة ويتغطّى بها
مستوطنات جديدة في دائرة النار: العدو أمام معضلة الردع والردّ
دراما رئاسيات أميركا: بايدن يتنحّى... للمجهول
الديار: المعركة بين محور المقاومة و«اسرائيل» مفتوحة وبلا خطوط حمراء
اسبوع مفصلي لنتنياهو في واشنطن
مصدر ديبلوماسي: لبنان فوّت فرصته!
اللواء: دخان الحرب يتمدَّد في العمق على طرفي الجبهة
توسيع مروحة الاتفاقيات مع بغداد بعد النفط.. والمعارضة تترقَّب لقاء كتلة الحزب
النهار: لبنان يواجه اتّساع الحريق وماكرون "يعاكس" الحرب
الجمهورية: بايدن يتنحى ويرشح هاريس
البناء: بايدن يعقد صفقة مع قادة الحزب الديمقراطي: التنحّي مقابل تبني ترشيح هاريس/ ارتباك إعلاميّ وفوضى سياسيّة في المشهد الرئاسي الأميركي الهش لـ 100 يوم/ عدوان جويّ ثلاثيّ على اليمن رداً على «يافا».. واليمن وخلفه محور المقاومة للرد
?l'orient le jour: La guerre dans une nouvelle étape : le Yémen va-t-il remplacer le Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بايدن ينسحب... ويدعم هاريس في السباق الرئاسي الأميركي
سيواصل أداء مهامه حتى انقضاء فترة ولايته... وترمب يصفه بـ«أسوأ رئيس في التاريخ»
الأنباء الكويتية: مصدر مقرب من «الثنائي»: المصلحة الوطنية في نظر البعض باتت وجهة نظر
السجال السياسي مستمر وانتخاب الرئيس لا يلوح في الأفق
الوطن السورية: تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين … الرئيس الأسد: ثبات روسيا على مواقفها يؤسس لعالم متعدد الأقطاب … الرئيس بوتين: مصممون على مواصلة دعمنا الثابت لسورية