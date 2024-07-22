عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 تموز 2024

A + A -

الأخبار: أي «أنصار الله» تقاتلون؟

لبنان الرسمي أمام مجلس الأمن: يغطّي المقاومة ويتغطّى بها

مستوطنات جديدة في دائرة النار: العدو أمام معضلة الردع والردّ

دراما رئاسيات أميركا: بايدن يتنحّى... للمجهول





الديار: المعركة بين محور المقاومة و«اسرائيل» مفتوحة وبلا خطوط حمراء

اسبوع مفصلي لنتنياهو في واشنطن

مصدر ديبلوماسي: لبنان فوّت فرصته!

اللواء: دخان الحرب يتمدَّد في العمق على طرفي الجبهة

توسيع مروحة الاتفاقيات مع بغداد بعد النفط.. والمعارضة تترقَّب لقاء كتلة الحزب

النهار: لبنان يواجه اتّساع الحريق وماكرون "يعاكس" الحرب



الجمهورية: بايدن يتنحى ويرشح هاريس



البناء: بايدن يعقد صفقة مع قادة الحزب الديمقراطي: التنحّي مقابل تبني ترشيح هاريس/ ارتباك إعلاميّ وفوضى سياسيّة في المشهد الرئاسي الأميركي الهش لـ 100 يوم/ عدوان جويّ ثلاثيّ على اليمن رداً على «يافا».. واليمن وخلفه محور المقاومة للرد

?l'orient le jour: La guerre dans une nouvelle étape : le Yémen va-t-il remplacer le Liban

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: بايدن ينسحب... ويدعم هاريس في السباق الرئاسي الأميركي

سيواصل أداء مهامه حتى انقضاء فترة ولايته... وترمب يصفه بـ«أسوأ رئيس في التاريخ»



الأنباء الكويتية: مصدر مقرب من «الثنائي»: المصلحة الوطنية في نظر البعض باتت وجهة نظر

السجال السياسي مستمر وانتخاب الرئيس لا يلوح في الأفق

الوطن السورية: تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين … الرئيس الأسد: ثبات روسيا على مواقفها يؤسس لعالم متعدد الأقطاب … الرئيس بوتين: مصممون على مواصلة دعمنا الثابت لسورية