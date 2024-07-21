بعد نجاتها من عدوان إسرائيلي.. الصحافية اللبنانية كريستينا عاصي ترفع الشعلة الأولمبية في فرنسا!

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حملت مصوّرة وكالة "فرانس برس" اللبنانية كريستينا عاصي، اليوم الأحد، الشعلة الأولمبية في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية رفقة زميلها المصوّر ديلان كولينز.

وعبرت عاصي وهي تحمل الشعلة مسافة 200 متر في فانسان إحدى ضواحي العاصمة باريس، وذلك في تحية "لجميع الصحافيين الذي لقوا حتفهم هذا العام".

وكانت عاصي قد تعرّضت لإصابة بالغة تسبّبت في بتر ساقها اليمنى بعد أن استهدفتها دبابة إسرائيلية إلى جانب زملاء لها أثناء تغطيتهم للاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان.

وتسبّب ذلك الاستهداف الذي حصل في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إصابة عاصي و6 صحافيين بالإضافة إلى استشهاد المصوّر الصحافي عصام عبد الله.

يذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت العديد من الصحافيين، وكان من ضمنهم فريق الميادين ما أدى إلى ارتقاء المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري والزميل حسين عقيل.