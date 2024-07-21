الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة : مهما كانت الغيوم سوداء لن نفقد الأمل في الإستمرار بأي مسعى وجهد من أجل وقف الحرب في الجنوب والوصول الى الإستحقاق الرئاسي .

A + A -

إستقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية المتصلة بالملف الرئاسي والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة .

وبعد اللقاء تحدث جنبلاط قائلاً : مهما كبرت المشاكل ومهما كانت الغيوم سوداء أحياناً ، لكن لن نفقد الأمل في الإستمرار بأي مسعى وأي جهد ، من أجل وقف الحرب في الجنوب ومن أجل الوصول الى الإستحقاق الرئاسي .

وأضاف : هذه هي المساعي التي يقوم بها الرئيس بري ومن جهتي وعلى طريقتي أقوم ببعض منها ، هذا هو التوجه وليس هناك من شيء آخر في هذه اللحظة .