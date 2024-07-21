ظروف توسع الحرب على لبنان غير متوافرة

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الأنباء الكويتية: قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان ظروف توسع الحرب غير متوافرة، «وهذا الرأي عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث إلى صحيفة «أفينيري» التابعة للكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، اذ استبعد عدوانا إسرائيليا واسعا، مشددا على ان القرار 1701 هو الصالح لرعاية الوضع على الحدود.

ورأى المصدر «ان الصورة ستبقى ضبابية لما بعد المحادثات التي سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن».

وأشار «إلى اتساع رقعة الضغط الدولي على إسرائيل للإقرار بالحق الفلسطيني، الذي تمثل بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين، إضافة إلى القناعة الأميركية بضرورة إنهاء الحرب في غزة، الأمر الذي سيجبر نتنياهو على التراجع عن تعنته ومماطلته في إنجاز الاتفاق الذي يراوح مكانه نتيجة الموقف الإسرائيلي».