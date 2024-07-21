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عناوين الصحف ليوم الأحد 21 تموز 2024

21
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 النهار: الحريق الإقليمي يقترب… ولبنان يحبس أنفاسه

 

 

 

الديار: كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟
ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟
لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة

 

 


الأنباء الكويتية: حركة سياحية كثيفة في الداخل وشركات سيارات الأجرة لا تستطيع تلبية طلبات الزبائن جميعهم
إعادة تموضع لمقاتلي «الحزب» في قرى حدودية وإجراءات مضادة لتوغل إسرائيلي محتمل

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية تحرق مستودعات وقود في الحديدة... واستنفار حوثي
قالت إنها رد على مقتل شخص وإصابة آخرين بمسيّرة استهدفت تل أبيب

 

 


الوطن السورية: بانتظار أن تنضج الظروف لتحسن العلاقات السياسية السورية- التركية عبر المفاوضات … مصادر لـ«الوطن»: إعادة تسيير دوريات مشتركة روسية- تركية على «M4» قريباً

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