عناوين الصحف ليوم الأحد 21 تموز 2024

A + A -

النهار: الحريق الإقليمي يقترب… ولبنان يحبس أنفاسه

الديار: كارثة عالميّة... خسائر بمليارات الدولارات... عطل تقني أم خرق سيبراني؟

ما هي خطط ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض؟

لبنان لن ينجو من «الرمادية»...ولكنه سيتفادى قطيعة المصارف المراسلة



الأنباء الكويتية: حركة سياحية كثيفة في الداخل وشركات سيارات الأجرة لا تستطيع تلبية طلبات الزبائن جميعهم

إعادة تموضع لمقاتلي «الحزب» في قرى حدودية وإجراءات مضادة لتوغل إسرائيلي محتمل

الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية تحرق مستودعات وقود في الحديدة... واستنفار حوثي

قالت إنها رد على مقتل شخص وإصابة آخرين بمسيّرة استهدفت تل أبيب



الوطن السورية: بانتظار أن تنضج الظروف لتحسن العلاقات السياسية السورية- التركية عبر المفاوضات … مصادر لـ«الوطن»: إعادة تسيير دوريات مشتركة روسية- تركية على «M4» قريباً