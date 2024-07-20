حزب الله: الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو إيذان بمرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة على مستوى المنطقة

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دان "حزب الله" في بيان "‏العدوان الصهيوني الغادر على اليمن". وتقدم "من الشعب اليمني الحر والشريف، شعب الإباء ورفض الضيم، ومن قيادته الشجاعة ‏والحكيمة ومن عوائل الشهداء والجرحى بأسمى آيات العزاء بالشهداء الأبرار الذين سقطوا ‏على طريق القدس انتصاراً لشعبنا الفلسطيني المظلوم واسناداً لمقاومته الشريفة ‏والصامدة".‏

أضاف البيان:" إن العدوان الصهيوني الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأميركي التام هو استكمالٌ ‏للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة، ‏وهو تأكيدٌ لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها ‏العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإننا على ثقة تامة أن العدوان لن يفت في ‏عضد هذا الشعب وقيادته بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق ‏والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة".‏

وتابع: "إننا نعتقد ان الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الصهيوني هي إيذان بمرحلة ‏جديدة وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها، وان لدينا الثقة ‏الكاملة بأن القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوة قادرة على اتخاذ الخطوات ‏المناسبة والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين، ونُؤكد اننا نقف بقوة ‏إلى جانب الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى ‏جانب فلسطين وشعبها ومقاومتها".‏