لقاء وغداء اورثوذكسي جامع بدارة بوصعب بحضور البطريرك اليازجي !

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عشية الاحتفال بعيد مار الياس، لبى بطربرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الاورثوذكس يوحنا العاشر يازجي الجمعة دعوة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لزيارة رعوية قام بها لبلدة ضهور الشوير حيث كان استقبال شعبي حاشد لغبطته الذي ترأس قداسا في دير مارالياس شويا بحضور فعاليات وشخصيات نيابية ووزارية اورثودكسية من مختلف الانتماءات السياسية.

واحتفالا بعيد مارالياس اقام بوصعب السبت مأدبة غداء،في دارته بضهور الشوير على شرف البطريرك اليازجي بحضور لفيف من المطارنة وفعاليات اورثوذكسية اجتمعت على اختلاف انتماءاتها.

وفي كلمته، شدد البطريرك اليازجي على اهمية الحوار والتفاهم بين الفرقاء مؤكدا ان الطائفة الاورثودكسية قادرة على القيام بهذا الدور الجامع ولاسيما ان خلاص لبنان لا يكون الا عبر التفاهم والحوار، وجدد البطريرك اليازجي تمنيه بانتخاب رئيس للجمهورية سريعا على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها البلاد.

بدوره، رحب بوصعب بالبطريرك اليازجي والسادة المطارنة وضم صوته لصوت البطريرك لجهة اهمية اعتماد التواصل والانفتاح و نبذ الكراهية والانقسامات الحادة واعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة كسبيل وحيد للخروج من الازمة التي يمر بها لبنان.

وبالمناسبة هنأ بوصعب المطارنة اصحاب العيد الياس عودة والياس كفوري كما النواب والشخصيات التي تحمل اسم الياس.

وقد رد غبطته على كلمة بوصعب شاكرا اياه على الدعوة الاورثوذكسية الجامعة مجددا التأكيد على وجوب الانفتاح على الجميع للعبور بالبلاد الى شاطئ الامان.