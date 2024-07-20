أسرار الصحف ليوم السبت 20 تموز 2024

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البناء

قال خبراء عسكريون إنّ وصول الطائرة الإيرانية المسيّرة إلى عاصمة كيان الاحتلال وتفجيرها في أجواء العاصمة يعني أن كلّ أجهزة الرادار والمراقبة والمتابعة التي يمكن حشدها لحماية أهم عاصمة غربية معرّضة للاستهداف لن تنفع إذا ما كانت الجهة التي تقف وراء الاستهداف من محور المقاومة أو حلفائه، متسائلين ماذا لو قرّرت كوريا الشمالية استهداف واشنطن أو نيويورك فهل هناك أجهزة مراقبة وتتبع وحماية أشدّ فعالية لا تمتلكها "إسرائيل"؟



قال خبراء في القانون الدولي إنّ النص القانونيّ الذي قدّمه رئيس محكمة العدل الدوليّة نواف سلام حول فلسطين والاحتلال يشكّل مرجعيّة لا يُستهان بها في أي مرافعة فلسطينيّة قانونيّة لمقاضاة كيان الاحتلال وجيشه وكبار مسؤوليه السياسيين والعسكريين أمام محاكم دولية أو أوروبية في كلّ ما يتعلّق بالاستيطان وعمليات التهويد والحصار وفرض إجراءات الفصل العنصريّ بأشكالها المختلفة.

اللواء



تدور أسئلة، أشبه بالألغاز، في ما خصَّ مطاردات واغتيالات، تجري خارج مناطق الاشتباك في القرى الأمامية.



فوجئ نواب في المعارضة بإلغاء موعد مع كتلة في "الممانعة" من دون تحديد موعد جديد أو تبرير الخطوة.

همس

بدأت الدوائر اللبنانية الرسمية والسياسية التفتيش عن فريق عمل ترامب، وانعكاسات ذلك على ترتيبات الوضع في لبنان، على المستويات العسكرية والجنوبية.

الجمهورية

دعا نواب كتلة معارضة إلى التمييز بين التقاطع المصلحي مع فريق آخر وبين الرهان السياسي الذي سقط مع الرئاسة وغزّة.

كشف مرجع على تواصل مع المساعي الدولية والإقليمية أنّه يتوقّع اتفاقًا على وقف النار في المنطقة قريبًا.

اعتبر نائب وسطي أنّ المبادرة المقترحة من مجموعة سياسية لمعالجة المأزق الرئاسي هي "طق حنق".