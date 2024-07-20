عناوين الصحف ليوم السبت 20 تموز 2024

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الأخبار

- اليمن يُخرج مفاجآته: مرحلة جديدة

- محور المقاومة: رفع التحدّي ولو وقعت الحرب الواسعة

- المقاومة تنفّذ تهديد (السيد) نصر الله والمُسيّرات تُربك "تل أبيب"

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- ‫جعجع "يصفّر" علاقاته لا مشكلاته: حرب مع جنبلاط.. آخر "الحلفاء"!

البناء

- اليمن يواصل تحرير أسماء المدن الفلسطينية بالمسيَّرات: يافا بعد أم الرشراش

- طائرة يمنية تنفجر في أجواء العاصمة الاقتصادية للكيان وتزلزل نظامه الأمني

- المحكمة الدولية بعد 76 عامًا من الصمت تنطق بالحق الفلسطينيّ بوجه الاحتلال

اللواء

- بدء العدّ التنازلي لسقوط مكابرة نتنياهو

- برّي: أعطوني 10 أيام حوار وخذوا رئيسًا.. والمعارضة تكمل برنامج لقاءات الكتل

- رأي تاريخي لمحكمة العدل: لإنهاء "إسرائيل" احتلال الأراضي الفلسطينية

- إعصار رقمي يخنق العالم.. لساعات عصيبة!

الجمهورية

- بري: أستبعد حصول عدوان "إسرائيلي" واسع على لبنان

- "العدل الدولية": سياسات "إسرائيل" الاستيطانية تنتهك القانون الدولي

- هذا سبب الخلل التقني الذي أربك العالم!