قوى الأمن عممت نصائح وإرشادات لتجنب حوادث الغرق أثناء السباحة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في الآونة الأخيرة، تزايدت حوادث الغرق لا سيّما تلك الّتي يتعرّض لها الأطفال والشّباب أثناء السّباحة، أو خلال تواجدهم في محيط مجاري الأنهار والبرك الطّبيعيّة، وقد سجّلت الفترة الممتدّة من 2020-1-1 لغاية 2024-5-22 وقوع 221 حادث غرق؛ أسفر عن وفاة 255 ضحيّة من بينهم 127 قاصرًا".

وأهابت في بلاغ، بالمواطنين "حفاظًا على سلامتهم وسلامة أولادهم، اتّباع النّصائح والإرشادات الآتية أثناء السّباحة:

- التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة، والانتباه لحالة البحر وعدم المجازفة.

- عدم السّباحة في الأماكن غير المسموح السّباحة فيها، أو الّتي تُعدّ خطيرة من حيث موقعها.

- عدم القفز في الماء من أماكن مرتفعة (الشك).

- عدم ترك الطّفل يسبح أو يلعب بالمياه بمفرده ودون مراقبة.

- ارتداء السّترة الخاصّة بالسّباحة، ولاسيّما سترة النّجاة الخاصّة بالأطفال الّذين لا يحسنون السّباحة، وعدم السّباحة باللّباس الكامل.

- منع الأولاد من الرّكض حول أحواض السّباحة والقفز في الجهة العميقة منها.

- تجنّب السّباحة بعد تناول الطّعام بشكل مباشر، وعدم تناول المشروبات الكحوليّة.

- توخّي الحذر عند الاقتراب من ضفاف الأنهار والبرك الطّبيعيّة.