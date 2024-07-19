تعاون زراعي بين بيروت وطهران...!؟

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شكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وفد وزارة الزراعة الإيرانية، "مشاركته في إطلاق خطة وزارة الزراعة للصيد البحري والاستزراع السمكي، التي أطلقت في السرايا الكبيرة، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي".

واشار الى "إن لبنان يتطلع إلى توسيع التعاون مع طهران في مختلف القطاعات الزراعية لما لإيران من خبرات وامتلاكها التقنيات المتطورة في مختلف المجالات الزراعية". كما تم الاتفاق بين الحاج حسن والوفد الإيراني على "وضع اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة الإيرانية واللبنانية". وأكد الجانبان "أهمية هذه المذكرة لما فيها من مصلحة مشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

بدوره، نقل الوفد الايراني إلى الحاج حسن "توجيهات الحكومة الإيرانية بتقديم كل المساعدة المطلوبة لوزارة الزراعة اللبنانية"، مؤكدا أن "إيران جاهزة للتعاون على مختلف الصعد الزراعية مع لبنان لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين".