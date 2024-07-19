كريدية: جودة خدماتنا ستستقر وتتحسن كثيراً.. خبر جيد وبصيص أمل حقيقي

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كتب المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية عبر منصة “إكس”: “جرى إعلام أوجيرو أن الهبة الصينية الخاصة بتزويد الهيئة بأنظمة طاقة شمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول.. وهذا يعني أن اعتماد الهيئة على المولدات سيتقلص كما أن تكلفة تشغيلهم وصيانتهم ستنخفض.. وعليه فإن جودة خدماتنا ستستقر وتتحسن كثيراً.. إنه حقاً خبر جيد وبصيص أمل حقيقي..”.



جرى إعلام #أوجيرو أن الهبة الصينية الخاصة بتزويد الهيئة بأنظمة طاقة شمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول.. وهذا يعني أن اعتماد الهيئة على المولدات سيتقلص كما أن تكلفة تشغيلهم وصيانتهم ستنخفض.. وعليه فإن جودة خدماتنا ستستقر وتتحسن كثيراً.. إنه حقاً خبر جيد وبصيص أمل حقيقي..