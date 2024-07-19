النائب فضل الله: المقاومة عند التزامها بحماية بلدها وتكريس معادلات جديدة

A + A -

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "المقاومة في لبنان لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للدفاع عن شعبها وبلدها ردا على تمادي جيش الاحتلال في استهداف القرى والبلدات الجنوبية".

وقال خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في مجمع القائم في الضاحية الجنوبية للشهيد على طريق القدس عامر جميل داغر وشقيقتيه تغريد وفوزية داغر الذين قضوا في الغارة على بنت جبيل: "منذ أيام ترد المقاومة بقوة على مواقع العدو بما فيها تلك التي تستهدفها للمرة الأولى، وهي عند التزامها بحماية بلدها مهما كانت التضحيات، وتكريس معادلات جديدة، بما فيها الرد على مستوطنات جديدة عند أي استهداف للمدنيين".

اضاف: "ان رد المقاومة المتواصل على اعتداءات جيش الاحتلال رسالة واضحة لهذا العدو بأن تهديداته ضد لبنان ورفع نبرة صوته، لا يمكن أن تجعل المقاومة تتراجع أو تضعف، بل تبدي تصميما أكبر على المواجهة، وهي متمسكة بحقها المشروع في الدفاع عن بلدها، وفي ممارسة كل ضغط ممكن لدفع هذا العدو لوقف عدوانه على غزة".

وتابع: "لقد سخر العدو ومعه الدول الداعمة لحربه ضد الشعب الفلسطيني، قدراته وتقنياته وأسلحته المتطورة من أجل تنفيذ اعتداءاته على لبنان، وممارسة سياسة الاغتيالات ضد المقاومين في لبنان، ولكنه رغم كل ما يقترفه، وما يمتلكه، لم يتمكن من الحد من تصاعد عمليات المقاومة التي لا تزال تقاتله على الحدود، ومجاهدوها على الخطوط".

وختم: "ان ضربة اليمن تؤكد أن عمق العدو ليس محصنا".