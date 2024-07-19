أبي خليل: تقدمنا بإقتراح قانون يسمح بتعيين محقق مالي خاص مع أوسع الصلاحيات للنظر بالمسؤوليات وراء الانهيار المالي

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كشف نائب تكتل لبنان القوي، سيزار أب خليل أن التكتل تقدم بإقتراح قانون يسمح بتعيين محقق مالي خاص مع أوسع الصلاحيات للنظر بالمسؤوليات وراء الانهيار المالي.

وكتب على حسابه عبر منصة X: "تقدمنا بإسم تكتل لبنان القوي بإقتراح قانون يسمح بتعيين محقق مالي خاص مع أوسع الصلاحيات للنظر بالمسؤوليات وراء الانهيار المالي وحجز الودائع .

اقرار هذا القانون سيوفر للقضاء اللبناني الأداة اللازمة لتجاوز التعطيل السياسي وتحميل المسؤوليات بحسب القوانين التي ترعى القطاع المالي والمصرفي واحقاق العدالة .

جرى اتّباع هذا النموذج سابقاً إبان الانهيار المالي سنة ٢٠٠٨ في إسلندا وساهم في تسريع عودة الودائع وتعافي القطاع المالي .

وبكل الاحوال يبقى اللجوء إلى القضاء الدولي متاحًا لتحصيل حقوق اللبنانيين المسروقة والمهربة!"