ميقاتي إلى بغداد...

A + A -

كشفت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" انّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيزور بغداد نهاية الأسبوع الجاري مُلبّياً دعوة نظيره العراقي محمد شياع السوداني. وسيرافقه فيها وفد وزاري يضم وزير الطاقة وليد فياض ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير الصناعة جورج بوشكيان إضافة الى عدد من المستشارين.

ومن المقرر ان تتناول المحادثات عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، ومن ضمنها استمرار تزويد لبنان بالفيول العراقي لمصلحة كهرباء لبنان وتسوية الخلافات الناشبة لجهة برامج تمويلها، والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك. وكان رئيس الوزراء العراقي قد اكد لميقاتي، خلال الاتصال الذي تم بينهما الاسبوع الفائت، مواصلة حكومته دعم لبنان، واعداً بمعالجة هذه المسألة.