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لقاءات لموفد روسيّ في لبنان اليوم.. ورسالة خاصة من لافروف!

19
JULY
2024
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في غمرة الزوار الديبلوماسيين والموفدين الذين يزورون لبنان تباعاً، وصل الى بيروت امس المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف في أول زيارة رسمية للبنان يرافقه عدد من الديبلوماسيين والمستشارين.

وقالت مراجع معنية لـ«الجمهورية» انّ الموفد الروسي سيبدأ زيارته الرسمية اليوم من السرايا الحكومية حيث يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الحادية عشرة قبل الظهر، على ان يلتقي بعده رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثانية عشرة والنصف، ولم يعلن حتى ساعة متاخرة من ليل أمس عن بقية لقاءاته التي يعتقد أنها ستشمل عدداً من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ سافرونكوف ينقل رسالة خاصة من وزير الخارجية سيرغي لافروف الموجود في نيويورك، مُدشّناً رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، وهو كان قد عقد اجتماعا طويلا امس مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب تركّز البحث خلاله على مختلف التطورات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط نتيجة العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان ومجريات العمليات العسكرية بعد فشل المساعي الدولية وعجز مجلس الأمن عن تطبيق قراراته لوقف النار في قطاع غزة، وآخرها القرار الذي أعدّته واشنطن وصدر عنه في 10 حزيران الماضي حيث وافق عليه 14 عضوا من أعضاء المجلس وامتنع المندوب الروسي بمفرده يومها عن التصويت.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان ان اجتماع بوحبيب مع لافروف «كان بهدف التشاور حول الوضع في جنوب لبنان وسبل خفض التصعيد. كذلك بحث الوزيران في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، خصوصاً على الصعيد الإقتصادي، وأكّدا عمق العلاقات اللبنانية -الروسية، التي ستحتفل هذا العام بمناسبة مرور ثمانين سنة على تأسيسها.

الجمهورية
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