living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأيام التي ستسبق زيارة نتنياهو إلى واشنطن ستكون قاسية وصعبة!

19
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كلما بدأ الحديث عن اقتراب عقد صفقة لهدنة أو لوقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى، يعمد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الى وضع العراقيل والمماطلة مصرّاً على مواصلة الحرب وتكرار المجازر بحق المدنيين المشرّدين بين ركام المدن والأحياء على امتداد القطاع. وآخر هذه العراقيل التي يسوّقها المسؤولون في حكومة العدو على أنها موقف "محدّث" ، ليست في الواقع إلا مطالب تعجيزية الهدف منها الإطاحة بأي مبادرة للوسطاء لإنهاء الحرب.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلت عن رؤساء جهازي المخابرات (الموساد) ديفيد برنيع، والأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وأركان الجيش هرتسي هاليفي، قولهم إن إسرائيل ستجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشروط نتنياهو الجديدة. فيما قال برنيع لصحيفة هآرتس إن "الخلاف الرئيسي في المفاوضات يتمحور حول إصرار نتنياهو على إنشاء آلية لمراقبة حركة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله".

وبينما كان نتنياهو في الأحياء المحتلة من "رفح"، كانت قوات الاحتلال ترتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة وتواصل اعتداءاتها على الضفة الغربية، وجنوب لبنان، حيث شمل قصفها المدفعي وغارات طيرانها الحربي العديد من بلدات الجنوب. كما استهدفت إحدى مسيّراتها القيادي في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية محمد جبارة في بلدة غزة في البقاع الغربي، والمسؤول في حزب الله حسين علي مهنا من قرية جبال البطم الجنوبية.

مصادر أمنية أشارت عبر "الأنباء" الالكترونية إلى أن الأيام التي ستسبق زيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الى واشنطن ستكون قاسية وصعبة، ليس فقط في ما يتعلق بجنوب لبنان، بل في غزة وفي الضفة الغربية أيضاً، وذلك بالتزامن مع أصوات اليمين المتطرف التي تطالب نتنياهو بوقف المفاوضات مع حماس وإطلاق الأسرى بالقوة. ولفتت المصادر في هذا السياق إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين قريبين من نتنياهو حول تصميمه على متابعة الحرب حتى تحرير الأسرى ولو أدى ذلك الى سقوط مئات القتلى. 

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   