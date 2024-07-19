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عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 تموز 2024

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الأخبار: نتنياهو يواصل التسويف: الرهان على ترامب أكبر

توسّع المواجهات جنوباً... والعدو يواصل سياسة الاغتيالات: نصرالله يمهّد لتوسيع دائرة النار في المستوطنات

الحكومة تفضّ النزاع في مجلس إدارة الضمان: هيئة المكتب باقية

 

 

 

الديار: واشنطن لا ترى مؤشرات حرب شاملة وخطاب نصرالله يثير الذعر في «إسرائيل»
«الموساد» يطارد مسيرات المقاومة في اوروبا وقلق من الغواصات؟
تسوية «الحربية» لا تنسحب على «الاركان»

 

 

 

اللواء: ليل ساخن في الجنوب.. والإحتلال لإنهيار الوضع قبل زيارة واشنطن
كتلة برّي لن تلتقي وفد المعارضة.. و«الثنائي» على الخط لمعالجة رئاسة الأركان بعد حل الحربية

 

 

 

البناء: تصعيد ناري على جبهة شمال فلسطين بعد تمادي جرائم الاحتلال بحق المدنيين / السيد نصرالله في خطاب عاشوراء: لن نترك غزة حتى النصر ولا تعنينا المراحل/ لا اتفاقات جاهزة والميدان يقرّر الترتيبات… ومستوطنات جديدة إلى بنك الأهداف

 

 

 


النهار: إسرائيل تصعّد الاغتيالات وواشنطن تستبعد الحرب

 

 

 


الجمهورية: البيت الأبيض: لا علامات لحرب شاملة
أبعاد تفويض السيد للدولة

 

 

 


l'oreint le jour: L’accord à Gaza s’éloigne, la tension au Liban-Sud remonte

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: معركة اختيار بديل لبايدن تشتعل
تنافس بين كامالا هاريس وجافين نيوسوم وغريتشين ويتمير وأخرين

 

 


الأنباء الكويتية: تصعيد في الميدان جنوباً وبقاعاً بغارات إسرائيلية استهدفت أشخاصاً بينهم مسؤول بالجماعة الإسلامية

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