عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 تموز 2024

الأخبار: نتنياهو يواصل التسويف: الرهان على ترامب أكبر
توسّع المواجهات جنوباً... والعدو يواصل سياسة الاغتيالات: نصرالله يمهّد لتوسيع دائرة النار في المستوطنات
الحكومة تفضّ النزاع في مجلس إدارة الضمان: هيئة المكتب باقية
الديار: واشنطن لا ترى مؤشرات حرب شاملة وخطاب نصرالله يثير الذعر في «إسرائيل»
«الموساد» يطارد مسيرات المقاومة في اوروبا وقلق من الغواصات؟
تسوية «الحربية» لا تنسحب على «الاركان»
اللواء: ليل ساخن في الجنوب.. والإحتلال لإنهيار الوضع قبل زيارة واشنطن
كتلة برّي لن تلتقي وفد المعارضة.. و«الثنائي» على الخط لمعالجة رئاسة الأركان بعد حل الحربية
البناء: تصعيد ناري على جبهة شمال فلسطين بعد تمادي جرائم الاحتلال بحق المدنيين / السيد نصرالله في خطاب عاشوراء: لن نترك غزة حتى النصر ولا تعنينا المراحل/ لا اتفاقات جاهزة والميدان يقرّر الترتيبات… ومستوطنات جديدة إلى بنك الأهداف
النهار: إسرائيل تصعّد الاغتيالات وواشنطن تستبعد الحرب
الجمهورية: البيت الأبيض: لا علامات لحرب شاملة
أبعاد تفويض السيد للدولة
l'oreint le jour: L’accord à Gaza s’éloigne, la tension au Liban-Sud remonte
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: معركة اختيار بديل لبايدن تشتعل
تنافس بين كامالا هاريس وجافين نيوسوم وغريتشين ويتمير وأخرين
الأنباء الكويتية: تصعيد في الميدان جنوباً وبقاعاً بغارات إسرائيلية استهدفت أشخاصاً بينهم مسؤول بالجماعة الإسلامية