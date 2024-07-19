أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 تموز 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي لبناني بارز إن كلام السيد حسن نصرالله عن تفويض الدولة اللبنانية التفاوض في أي شأن يخصّ جبهة الجنوب وترتيباتها بعد وقف النار في غزة يقطع الطريق على ادعاءات أميركية بالحديث عن مفاوضات غير مباشرة تدور بين حزب الله والأميركيين عبر وسطاء، إضافة للردّ على الادعاءات بأن هناك اتفاقاً منجزاً تمّ التوصل إليه ينتظر وقف النار في غزة، قال السيد إنه غير موجود وإن مستقبله يتقرّر على ضوء أوضاع الجبهة حينها.

كواليس

قال مسؤول عراقي إن الكلام الأميركي عن تصاعد عمليات داعش خلال عام فائت لا يمكن أن يشكل مبرراً لطلب بقاء القوات الأميركية لأن هذا التزايد تمّ في ظل وجود هذه القوات ما ينفي جدواها لمواجهته عدا عن كونه يفتح الباب لتساؤلات من نوع هل بقاء القوات هو سبب التزايد في نشاط داعش أم نتيجة انضمام جماعات مناهضة للأميركيين إلى صفوف التنظيم لقتالهم أو لأن الأميركيين قدّموا للتنظيم تسهيلات لتصعيد النشاط لتبرير البقاء؟

اللواء: أسرار

غمز

تدخَّل مرجع رفيع لحسم التداولات حول مسألة طارئة، من شأن المضي بها إحداث قلاقل مالية وسياسية، لا حاجة قطّ إلى أيٍّ منها...



همس

أبدى دبلوماسي لبناني استغرابه لتدخُّل المندوبة الأميركية القوي للحؤول دون صدور بيان عن مجلس الأمن يدعو لضبط النفس، وعدم التصعيد عند الخط الأزرق واحترام..القرار 1701، والتشديد على دور اليونيفيل.

الأخبار: علم وخبر

«خوّة» مقابل العمل في النفايات

يشير متابعون لأوضاع بلديّة بيروت إلى أن أحد الموظفين المكلفين بمهام إدارة دائرة النظافة في البلدية يقوم باقتطاع مبلغ مالي يومي من العمال السوريين الموكلين بمهمّة جمع النفايات وفرزها (يطلق عليهم اسم النكيشة)، في مكب النفايات في الجديْدة، وذلك مقابل تشغيلهم في النفايات. ويتناقل متابعون للملف صوراً لقصر بناه الموظف في مسقط رأسه، بعد توليه مسؤولية دائرة النظافة في عام 2020.





فيديو يوثّق فضائح وزارة الاقتصاد



قالت مصادر قضائية إن جلسة استجواب كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد أمين سلام أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم يوم أمس كانت «عاصفة» وستُستتبع بجلسات أخرى كون ملف التحقيق فُتح من جديد ولا يزال في بدايته. وكان القاضي إبراهيم استجوب أيضاً صاحب شركة المشرق للتأمين جورج ماطوسيان الذي «عرض كل ما لديه من أدلة على تعرّضه لعملية ابتزاز من قبل سلام ومستشار الوزير فادي تميم» وقدّم للقاضي ملفاً موثّقاً يتضمن شريط فيديو. كما استمع إبراهيم إلى نقيب خبراء المحاسبة في لبنان إيلي عبود الذي اتهمه رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي بإخفاء معلومات وتضليل التحقيق.

الحجار يمسك بملف «أوبتيموم»



حوّل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ملف شركة «أوبتيموم» إلى مدّعي عام التمييز القاضي جمال حجار الذي سيتولى التحقيق فيه بنفسه، ولن يحيله إلى أي قاضٍ آخر، علماً أن هذا الملف كان بعهدة القاضية غادة عون التي لا تزال تتابعه من دون أن تحصل على معلومات من منصوري. وبحسب مصادر قضائية، فإن أساس هذا الملف هو كشف مسار عمليات بيع مصرف لبنان لسندات وشهادات إيداع بقيمة 8 مليارات دولار لـ«أوبتيموم» ثم شرائها مجدداً بقيمة مضاعفة، وظهر عبر التحقيقات أن تلك المبالغ التي اعتبرها المصرف المركزي أرباحاً استُخدمت لتزوير القيود في مصرف لبنان. وبحسب المصادر فإن المتورطين في هذه العملية كثر، ومعظمهم موظفون سابقون وحاليون في المصرف.

تأجيل إضراب موظفي الطيران المدني... مؤقّتاً

تفادياً لإضراب موظفي مديرية الطيران المدني في المطار، وفي محاولة لسحب فتيل التحركات، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم 4357 المتضمّن تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي لموظفي الطيران. ولكنّ الحكومة لم تقرّ المرسوم، بل قامت بخطوة لـ«تنفيس غضب الموظفين فقط»، كونها ربطت الموافقة بما سيرد من ملاحظات من كلّ من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة من جهة أخرى، علماً أنّ المشروع لا يزال في أدراج المجلس منذ شهرين.وتشير مصادر العاملين إلى أن خيار الإضراب لم يُسحب من التداول بسبب مماطلة الحكومة، واعتبرت القرار الحكومي «سابقة في إصدار المراسيم، لأن المجرى الطبيعي للمرسوم يكون بتوقيعه من الحكومة بعد مروره على المالية وشورى الدولة، ومجلس الخدمة المدنية، لا العكس»، علماً أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت، بعد صدور القرار، رأي وزارة المالية.

بديل عن عبود في إدارة «النافعة»

يجري البحث عن بديل عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود، لتسليمه مهام رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. ويتم التداول باسم القاضي في ديوان المحاسبة إيلي معلوف. مع الإشارة إلى أن تولي قاضٍ لهذه المهمة يفرض استقالته من سلك القضاء لوجود تضارب بين الأجهزة الرقابية والأجهزة التنفيذية.وكان وزير الداخلية بسّام المولوي كلّف عبود في تشرين الثاني الماضي، بالإدارة المؤقتة لـ«النافعة»، من دون تحديد مهلة للمهمة. لكنّ الأخير قدّم استقالته مرّتين من المنصب، آخرهما قبل شهرٍ ونصف شهر، وفي المرتين رفض المولوي التوقيع. أما رغبة عبود بترك «النافعة»، فمرتبطة بـ«مشاكل المصلحة الكثيرة، وحالها الذي يستعصي إصلاحه».