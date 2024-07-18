القاضية غادة عون تمنع السفر عن رئيس مجلس ادارة بنك بيمو

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قرّرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، منع سفر رئيس مجلس ادارة بنك بيمو رياض عبجي، في إطار الشكوى المقدّمة من مودعة من جمعية "اموالنا لنا"، بناء لشكوى مقامة من محاميتي الجمعية في وجه بنك "بيمو" ورياض عبجي وسميح سعادة وكل من يظهره التحقيق بعدما تخلف عن حضور جلسة استجوابه في ضوء تقرير الخبرة الذي اثبت اجراء تحاويل لعدد من رؤساء واعضاء مجلس ادارة المصرف كما بعض ال peps علما ان مدراء سابقين وحاليين وعدد من اشخاص الحق العام كانوا قد قاموا بإجراء تحاويل ولم تظهر في تقرير الخبرة مما يطرح علامات استفهام.