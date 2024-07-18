محافظ بيروت طالب أصحاب شركات خدمة ركن السيارات بالتقيد بالتسعيرة وإلّا...

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صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: "على خلفية المخالفات المتكررة من أصحاب شركات خدمة ركن السيارات Valet parking، وخصوصا في وسط بيروت محيط الواجهة البحرية، قام محافظ بيروت القاضي مروان عبود بتكليف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بضبط المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وأحالها على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".

وطالب عبود "أصحاب شركات خدمة ركن السيارات Valet parking بضرورة التقيد بالتسعيرة"، وقال: "عند تكرار المخالفة، سيتم اتخاذ المقتضى القانوني، وصولا إلى الإقفال التام".