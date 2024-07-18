"أموالنا لنا": القاضية عون تمنع السيد رياض عبجي من السفر!

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قرّرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون منع سفر رئيس مجلس ادارة بنك بيمو السيد رياض عبجي في إطار الشكوى المقدّمة من مودعة من جمعية اموالنا لنا بناء لشكوى مقامة من محاميتا الجمعية بوجه بنك بيمو والسيد رياض عبجي والسيد سميح سعادة وكل من يظهره التحقيق بعد ان تخلف عن حضور جلسة استجوابه على ضوء تقرير الخيرة الذي اثبت اجراء تحاويل لعدد من رؤساء واعضاء مجلس ادارة المصرف كما بعض ال peps علما ان مدراء سابقين وحاليين وعدد من اشخاص الحق العام كانوا قد قاموا بإجراء تحاويل ولم تظهر في تقرير الخبرة مما يطرح علامات استفهام ….

وتمّ إبلاغ المديريّة العامّة للأمن العام للتنفيذ.